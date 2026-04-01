昨年12月10日に亡くなった松竹名誉会長の大谷信義さん（享年80）のお別れの会が31日、都内のホテルで営まれた。祭壇は1万2000本の花で松竹映画のオープニングロゴの富士山が表現され、両脇に松と竹があしらわれた。約500人が参列し長年苦楽を共にした山田洋次監督（94）が代表して弔辞。大谷さんが初めて携わった山田作品は1975年「男はつらいよ葛飾立志篇」で、「ロケ現場で、慣れない手つきながらも一生懸命に人混みの整理