◇パ・リーグ西武5―3オリックス（2026年3月31日ベルーナD）「打てる捕手」の触れ込み通り、西武のドラフト1位・小島が本領を発揮した。1―2の4回無死一塁、高島の148キロツーシームを振り抜くと、打球は右翼席へ飛び込んだ。プロ初本塁打がチームの今季初本塁打となる一時逆転の2ラン。今季12球団新人第1号に「プロ第1号だったので（アピールを）どういうふうにしたらいいのか分からなかった」と照れ笑いした。打撃セン