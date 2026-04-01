◇パ・リーグ楽天2―4ソフトバンク（2026年3月31日楽天モバイル）広島時代の15年10月7日以来3828日ぶりのNPB公式戦となった楽天の前田健が、本拠地開幕戦で5回途中5安打2失点で初黒星。5四球を与える内容に「球数も増えて四球も出してしまい、リズムをつくれなかった」と悔やんだ。同学年で意識する柳田には3回に同点の右前適時打を許すなど2安打。「両方とも失投。（適時打は）狙ったところと全然違うところにいってし