◇セ・リーグヤクルト8―3広島（2026年3月31日神宮）みんな「えみふる」だった。ヤクルトが神宮開幕戦も快勝し、球団史上初となる前年最下位からの開幕4連勝。お立ち台では2年ぶりの光景が広がった。「ツバクロウ、オカエリ」。今季初アーチを含む2安打2打点でヒーローインタビューに登場したオスナは笑顔で言った。横にはインタビュアーのまねをするつば九郎がいた。ファンは大盛り上がり。つば九郎もお立ち台に上がり