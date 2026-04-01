◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）大勢はＷＢＣ以降、コンディションが悪いのかとも思ったけれど、１５６キロのスピードが出てるんだから心配ないね、大丈夫。開幕３連戦は不在で苦しい戦いになってしまったが、焦って使わず休ませて良かったと思うよ。やっぱりピッチャーに大事なのは球速さ。その点、先発のウィットリーには、ちょっと残念な気がしたね。５回６安打で２失点。悪くはないと