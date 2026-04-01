順大監督時代に箱根駅伝で４連覇を含む６度の優勝を果たした沢木啓祐氏（８２）が２６年度から東京国際大のアドバイザーに就任することが３１日、分かった。選手、監督として大活躍した「ミスター順大」が８２歳にして、今年の箱根駅伝で１６位だった東京国際大の強化のために、新たな勝負に打って出る。沢木氏は、大阪・春日丘高２年時に全国高校総体で１５００メートルと５０００メートルで２冠。３年時は全国高校総体には出