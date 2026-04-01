◆センバツ最終日▽決勝智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）父譲りの力強いスイングだった。「おかわり君」の愛称で知られる西武・中村剛也内野手（４２）の長男・大阪桐蔭の勇斗が、好左腕・杉本の直球を捉えた。２回１死二塁、１ボール２ストライクから外角の１４１キロを右前適時打とした。日本一へとつながる先取点をもたらし、「先制打がしっかりと打てて良かったです」。くしくも、父の有名な本塁打談話と同じフ