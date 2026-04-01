◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、敵地でイングランド代表（同４位）と対戦し、１―０で歴史的な金星を挙げた。これで２８日のスコットランド戦（１〇０）に続き、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）のメンバー発表前、最後の実戦となる英国遠征を２連勝で終えた。３１年ぶりの「サッカーの聖地」とも称されるウェンブリー競技場での一戦の観客数が発表さ