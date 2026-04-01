阪神の新助っ人イーストン・ルーカス投手（２９）が４月１日のＤｅＮＡ戦（京セラ）で来日初登板初勝利を狙う。３１日は強めのキャッチボール、短いダッシュなどで調整。「早く投げたい。ワクワクしているよ」と気を引き締めた。同球場では２５日のファーム・オリックス戦で登板。３回２／３を投げ６安打４失点だったが「結果は理想的なものではなかったが、次はしっかり対応できるようにしたい。マウンドは投げやすいし、いい