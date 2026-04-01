「ファーム・交流戦、中日（降雨中止）阪神」（３１日、ナゴヤ球場）阪神の育成・西純矢外野手（２４）が３１日、同じ外野手で３０日に支配下登録が発表された福島を祝福した。同学年の吉報に良い刺激を受けながら、今やるべきことに注力して、理想の打球を追い求めていく。３桁の背番号を背負う仲間が支配下を勝ち取った。西純は「すごいおめでたいなと思います」と祝福。次は自分だと気合が入りそうな状況だが、「そこまで