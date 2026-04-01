「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）執念を乗せたバットを力強く振り抜いた。今季初スタメンとなった阪神・高寺は貴重な追加点となる犠飛を放ち、勝利をたぐり寄せた。「ゲーム展開的に追加点がほしい場面で輝（佐藤）さんと大山さんにチャンスメークしてもらった。なんとかできてよかったです」六回無死二、三塁。表の守備で才木が本塁打を浴び、１点差に迫られた嫌なムードの中、中軸２人がつくった好機