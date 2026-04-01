「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）ＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京都新宿区の所属ジムで公開練習を行った。プロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦で、世界２階級制覇の実績を持つフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨むが、年明けからは旧知の葛西裕一トレーナー（５６）に再び師