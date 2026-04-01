Ｊリーグは３１日、都内で理事会を開き、アジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）出場クラブへの支援増加を決議した。ＡＣＬＥ（エリート）の準々決勝以降が集中開催されるサウジアラビアへの往路チャーター機を神戸、町田に１機ずつ提供する。前回大会は２クラブで１機だった。復路は５千万円の支援を実施する。オンラインで会見した樋口順也執行役員は「昨今の情勢の中、安心安全に帰ってこられる手はずを整えていただきた