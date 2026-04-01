フィギュアスケートの世界選手権の女子に出場し、引退試合を２年ぶり４度目の優勝で飾った坂本花織（２５）＝シスメックス＝が３１日、銀メダルの千葉百音（木下グループ）らとともに、開催地のプラハから関西空港に帰国した。坂本は帰国便で「機内食を満喫した。国際線に乗ることもなくなるので、食べられるもんは食べとかんと」と笑わせた。現在の心境を問われ「解放感しかない」とトレードマークの笑顔をはじけさせた。神