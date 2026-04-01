カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（３４）が３１日、チームの公式サイトと自身のインスタグラムで退団を発表した。２０１４年に加入してから１２年在籍。現役は続行し、今後は各国の選手でチームを編成する新設のカーリング初のプロリーグ、ロックリーグで活動する。カーリング人気の火付け役を担ったロコ・ソラーレのムードメーカーが決断を下した。２０１８年に流行語大賞を受賞した「そだ