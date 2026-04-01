陸上男子１００メートルで日本歴代５位の１０秒００の自己記録を持ち、４月１日にホンダに入社する柳田大輝が３１日、埼玉県川越市にある母校の東洋大で会見した。昨年７月に一般女性と結婚していたことを明かし「どんなときもそばで支えてくれる」と照れくさそうに話した。今後の目標は大きく「アジア記録更新９・８２」と色紙に記し、自己ベスト更新を誓った。