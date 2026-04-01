（フィギュア世界選手権/引退試合V/坂本「解放感」/）フィギュアスケート世界選手権（プラハ）で、引退試合を日本女子最多4度目の優勝で飾った坂本花織（25＝シスメックス）が31日、関西国際空港着の便で帰国。トレードマークのスマイルを浮かべ「もう解放感しかない。いい締めができた」と喜びに浸った。大会後には、一緒に戦ったメンバーが坂本の慰労を兼ねたサプライズパーティーを開催。うたげは夜中まで続いたという。今