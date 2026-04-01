ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が３１日、今季を終えて羽田空港に帰国した。Ｗ杯では最高４位と表彰台に届かなかったが、４大会連続出場となったミラノ・コルティナ五輪では混合団体で銅メダルを獲得。スーツ規定違反で失格となった２０２２年北京五輪の悪夢を晴らすことができた。「あっという間の１年。走り抜けられてほっとしている」と満足げな表情を浮かべた。