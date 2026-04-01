先週UAEダービーにパイロマンサー（3着）を送り込んだ吉村厩舎がエイシンティザーを起用する。休み明けで2番人気に支持された前走1勝クラス4着は不完全燃焼の内容。吉村師は「少頭数のスローペースでヨーイドンの競馬。この馬には向かない展開だった」と度外視している。ひと叩きした分の上積みが見込め「力のいる馬場も合う」と雨予報も意に介さない。持ち前の自在性で初タイトルを狙う。