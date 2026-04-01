【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は3月31日、張雄IOC名誉委員（北朝鮮）が同月29日に死去したと発表した。87歳。2000年シドニー夏季大会、18年平昌冬季大会の両五輪における開会式での韓国との南北合同入場行進などに尽力した。1996年にIOC委員に就任。2023年には五輪運動の発展に寄与したことをたたえる「五輪オーダー」（功労章）を授与された。IOCは「朝鮮半島での協力促進に向けた彼の取り組み