ファンクションはメンバー中、唯一の牝馬。出遅れで桜花賞切符を手にできなかった前走アネモネS（4着）の雪辱に燃える。火曜朝は坂路でフットワークを確かめた。相田助手は「イメージしていたのは好位の競馬だったけど、ああいう馬混みでの競馬も経験できたので。疲れが残りやすいタイプだけど、今回は思ったほど反動がなかった。新馬勝ちが福島でカリカリもしていないので輸送は問題ない」と期待した。