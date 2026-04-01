イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラの戦闘が激化しているレバノン南部で、国連の平和維持部隊に所属する要員3人が相次いで死亡したことを受け、国連の安全保障理事会は会合を開きました。国連平和維持活動担当ラクロワ事務次長「このような悲劇は決して起きてはならないものでした。この許しがたい事態の経緯を明らかにするために調査を進めています」レバノン南部で国連の平和維持部隊の要員3人が相次いで死亡したこと