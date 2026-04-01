現地時間３月31日、日本代表が“聖地”ウェンブリーでイングランド戦と対戦。この一戦でシャドーに先発起用されたのが三笘薫だ。途中出場したスコットランド戦では巧みなパスワークとドリブルで存在感を示した28歳のアタッカーが、強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるかが注目された。３-４-２-１システムの左シャドーに入った三笘は、左ウイングバックの中村敬斗とポジションチェンジをしながらボールを受けようとするが