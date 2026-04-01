デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回はリーグ優勝したチームの開幕連敗を取り上げる。◇◇Ｑ…リーグ優勝したチームの開幕連敗最長は？ Ａ…１９６０年大洋（現ＤｅＮＡ）の６連敗三原脩監督が「魔術師」の異名を決定的にしたのがこの年だった。知将は巨人を追われ、福岡へと流れた過去があった。西鉄（現西武）を率いて５６