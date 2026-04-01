「楽天２−４ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）１１年ぶりの日本復帰戦は、無念の結果に終わった。満を持して臨んだはずのホーム開幕戦。楽天・前田健太は五回途中５安打２失点で黒星発進。制球に苦しみ、球数８３球、５与四球の苦しい内容だった。「よくないですね。球数も増えてフォアボールも出してしまって全くダメです。次回に向けて修正したいと思います」ＮＰＢ公式戦の登板は広島時代の１５年１０