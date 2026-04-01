「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）代打の巨人・丸がチームに勝利を呼び込む一打を放った。九回２死満塁で打席に入ると、藤嶋の高めに浮いた直球をはじき返した。右翼頭上を越える走者一掃の適時二塁打で今季初安打＆初打点で決勝点をたたき出した。「形はどうであれ、Ｈマークがつくのは何よりの精神安定剤」といい、阿部監督も「最高の仕事をしてくれた。ベンチの安心感もありますので」と存在の大きさに最敬