「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）大阪桐蔭が智弁学園（奈良）に７−３で勝ち、２０２２年以来４年ぶりの優勝を果たした。先発した川本晴大投手（２年）は１５０球を投げ、９回６安打１５奪三振３失点で勝利に貢献。センバツ決勝での１５奪三振は９回に限ると歴代最多タイという快投で、２年生ながら大会を通じて強烈なインパクトを残した。この場所だ。幼い頃から憧れていたマウンドだ