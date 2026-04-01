1871年創設で世界最古のサッカー大会として知られるFA（イングランド協会）杯のトロフィーが31日、MUFG国立でお披露目された。同大会がモデルの天皇杯、1919年に日本に贈られ、大日本蹴球協会（現日本サッカー協会）設立の契機になったFAシルバー杯が初めて並んで展示された。フラムなどで8試合1得点を記録した稲本潤一氏は「FA杯になるとチーム、監督の本気度が変わってくる」、元サウサンプトンの李忠成氏は「100年前にサッ