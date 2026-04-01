「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）近畿対決となった決勝で、大阪桐蔭が７−３で智弁学園を下し４年ぶりの優勝を果たした。史上最多に並ぶ５度目で、夏を合わせた史上２位の優勝回数は１０に達した。同点とされた直後の七回に、主将の黒川虎雅内野手（３年）の２点適時打などで４点を奪い、決勝では負けなしの１０連勝。智弁学園は１０年ぶり２度目の優勝に届かなかった。雨上がりの甲子