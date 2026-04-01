エンペラーズソードはオープン入りして東京新聞杯11着、東風S7着と足踏み。昨秋の秋色Sが1分31秒9でV、時計の裏付けはある。火曜朝は坂路で調整。高木師は「状態は変わらずに来ています。（週末の雨予報に）馬場が悪いのはやったことがないから分からないけど、（動きが）硬い馬だからこなしてくれないかな」とイメージした。中2週は3戦3勝で、重量は2キロ減のハンデ55キロ。変わる下地はある。