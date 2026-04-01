陸上男子100メートルで日本歴代5位タイの10秒00の記録を持つ柳田大輝（22）が31日、1日のホンダ入社を前に埼玉県川越市で取材に応じ、「今後の大きな目標はアジア記録（9秒83）の更新。9秒82を目指してやっていきたい」と抱負を述べた。実業団長距離の名門に短距離選手が入部するのは43年ぶりで、世界を目指すという両者の思いが一致して実現。練習拠点は引き続き東洋大に置き、土江寛裕監督（51）の指導を受ける。会見では