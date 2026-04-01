昨年チャーチルダウンズCで3着。NHKマイルCにも挑戦（12着）したミニトランザットが順当に条件戦を勝ち上がり、再び重賞の舞台に立つ。杉山佳師は「前走後は山元トレセン（宮城県）に放牧。いい状態で帰ってきました。一戦ごとに力をつけているし、どこまでやれるか」と意気込む。同厩の全姉にフェアリーS勝ちイフェイオンがいる血統馬。火曜朝は小雨が降る坂路を4F65秒2〜1F14秒4の時計で流し、最終追いに備えた。