「選抜高校野球・決勝、大阪桐蔭７−３智弁学園」（３１日、甲子園球場）最後のアウトをベンチで見届けると、喜ぶ大阪桐蔭を前に思いがこみ上げた。球数制限ギリギリまで投げ込んだ智弁学園・杉本真滉投手（３年）の目からは、大粒の涙があふれ出た。「自分の実力が足りないってことは、こういう場ではっきり分からせていただいた。夏に向けてしっかり１からやっていきたい」１週間５００球以内という球数制限の中、決勝戦