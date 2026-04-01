メタルスピードが重賞舞台に戻ってくる。3歳時にスプリングS3着、皐月賞4着、ダービー12着と世代重賞で存在感。その後は条件戦を28走、前走の幕張Sを勝って待望のオープン入り。この日は坂路で体を動かした。相田助手は「じわじわと良くなってきて普段から“いいな”と思っていた。前走をあの時計（1分32秒3）で走れたし、今後も楽しみ。現状では中山マイルが一番合っていそう」と期待を寄せた。