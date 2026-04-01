【ニューヨーク共同】男子ゴルフの元世界ランキング1位、タイガー・ウッズ選手（米国）が27日に自動車事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で車を運転した疑いで逮捕された際、麻薬性鎮痛薬のヒドロコドンを所持していたと3月31日、AP通信が伝えた。保安官事務所の報告書で明らかになった。報告書によるとウッズ選手は事情聴取の際に目が充血し、瞳孔が開いていたという。トラックに接触する前には、携帯電話やラジオを