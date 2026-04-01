◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）充実の初マウンドだった。巨人・ウィットリーが来日初登板初先発。５回６安打２失点で初勝利はならなかったが「きょうの内容で自分に勝ちがつかなくても十分満足。大事な時に自分が思った球をしっかり投げられた」と確かな手応えをつかんだ。必死に立ち向かった。相手のホーム開幕戦で完全アウェー。「正直に言うと、少し圧倒されるような瞬間はあった」。２