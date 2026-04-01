◆米大リーグカージナルス―メッツ（３１日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）メッツの千賀滉大投手（３３）が、敵地のカージナルス戦で今季初登板のマウンドに上がる。昨季は開幕１２試合目までリーグ１位の防御率１・５９だったが、一塁ベースカバーの際に右太もも裏を痛め暗転。オールスター選出も欠場、復帰後は６・９０で３Ａ降格もあった。今季は先発ローテーション入りも当落線上かとも言われていたが