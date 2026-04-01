俳優の波瑠（３４）と麻生久美子（４７）がこのほど、都内で行われた、Ｗ主演する日本テレビ系ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（４月８日スタート。水曜、後１０・００）の制作発表会見に胗俊太郎、ＡＣＥｅｓの作間龍斗らと登壇した。文学を愛する銀座のママ（波瑠）と、夫にも子供たちにもないがしろにされる専業主婦（麻生）が主人公の文学ロードミステリー。波瑠は「（役が）博識なのでせりふが大変。毎日、