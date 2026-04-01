俳優の沢村一樹（５８）が３１日、都内で行われた、連続ドラマ初監督を務めるテレ東系「水曜日、私の夫に抱かれてください」（４月１日スタート。水曜、深夜０・３０）の会見に出席した。チーフ監督として参加しており、Ｗ主演の菅井友香（３０）と入山法子（４０）も驚く独特な演技指導が明かされた。２０１０年の短編ドラマに続き、２本目の監督作品となった沢村は、生配信イベントに登場して「生放送と言われただけで、鎮静