スズキ「本格オフロード2輪車」にネット騒然！「こういうスズキ本当に好き」の声も！2026年4月1日は、1年に1度のエイプリルフール。過去にも4月1日には、さまざまな自動車メーカーや企業から、思わずクスッと笑ってしまうようなユニークなジョーク企画が発表され、ネットを賑わせてきました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「オフロード2輪車」です！（38枚）そんなエイプリルフールにちなんで、かつて世界中のク