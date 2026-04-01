ニューヨーク株式市場で先月31日、ダウ平均株価の終値は、前日と比べ1100ドル以上値を上げました。イランでの戦闘が長期化しないとの期待感が広がったためとみられます。先月31日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日の終値から1100ドル以上値を上げ、4万6341ドル51セントで取引を終えました。取引時間中も一時1100ドル以上急伸し、ブルームバーグは、イランのペゼシュキアン大統領がEU＝ヨーロッパ連合のコスタ大統領との