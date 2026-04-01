「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）感謝が、闘志を燃やすきっかけになる。帰ってきた巨人・大勢が九回のマウンドを三者凡退で締め、勝利で閉じた。「野手の皆さんに最高の形で、最高の舞台を用意してもらった」。ただいまを告げる、今季初セーブだ。出番は同点でも行くと決まっていた九回のマウンドだった。丸の勝ち越し打でセーブシチュエーションに変わると「せっかく九回に投げられる。ライデル（マルティネ