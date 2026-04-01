新潟交通は新潟市中央区の商業施設BP2の土地と建物をナミックスと廣瀬の共同出資会社NHネクストに譲渡すると発表しました。新たな視点や知見を導入し、万代エリア全体の魅力向上につなげることが狙いで譲渡後も施設はBP2として運営されます。