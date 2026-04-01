「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）待ちに待った瞬間だった。本拠地開幕戦の大切な“記念日”に快勝。３年ぶりの開幕４連勝で単独首位に躍り出た。現役時代に躍動し、ファンを喜ばせた神宮球場での“初陣”。ヤクルト・池山監督は「（神宮初戦で）勝利というのは、うれしい」と会心の笑みを浮かべた。二回に執念を見せた。２死一塁から岩田が二盗に成功し、続く遊ゴロの伊藤が一塁にヘッドスライディング。遊撃・勝