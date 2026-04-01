新潟県糸魚川市の中学校で発生したいじめについて、市の教育委員会が初期対応などの不備を被害生徒や保護者に謝罪しました。 【糸魚川市教育委員会鶴本修一 教育長】「深く深く、お詫びを申し上げたいというふうに思います。大変申し訳ございませんでした」3月30日、糸魚川市教育委員会の鶴本教育長が謝罪したのは、中学校で発生したいじめの対応について。これは2022年12月と2023年1月に、学校で支給しているタブレット端末が1