新潟市や新発田市に店舗がある農産物直売所では4月1日からコメを値下げします。まもなく田植えシーズンを迎えるのを前に、コメの価格をめぐる動向を取材しました。 新潟市東区の農産物直売所『とんとん市場 松崎店』。【とんとん市場松崎店高野和貴 副店長】「新潟県産コシヒカリと新潟県産こしいぶき。令和7年のコメとしては大きい幅で値下げする」4月1日から去年産のコシヒカリを3866円から3542円に、こしいぶきを3758