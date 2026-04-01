4月1日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名郡長洲町清源寺（スピード違反）県道・・・八代市高島町（スピード違反）県道・・・球磨郡錦町西（スピード違反） ＜午後＞県道・・・上益城郡益城町木山（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行