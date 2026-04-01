大阪府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。 【画像を見る】全校掲載学校別の異動情報を見る【小学校・中学校など】 教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は7761人で、前年度と比べて239人減少しました。 このうち新規採用者は1694人に上り、前年度よりも486人増えています。増員分はほとんどが小・中学校の職員だということです。 これについて府教委では、団塊の世代の大量退職を埋めることや