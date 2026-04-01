神奈川県警（資料写真）大麻の所持や使用などの疑いで県警が昨年摘発した人数が５６１人（前年比１１２人増）に上り、過去１０年で２番目に多かったことが３１日までに分かった。このうち７割強の４０９人が２９歳以下で、若年層にまん延している実態が浮かび上がった。覚醒剤などを含む違法薬物全般の摘発は９７８人（同６４人増）で、６割近くが大麻関連だった計算となる。県警薬物銃器対策課によると、大麻関連の摘発が過去