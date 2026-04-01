「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。２０２４年６月に記録した広島・大瀬良以来で、史上９１人目、通算１０３度目。同球場では初の達成となる。チームが敵地で開幕３連敗を喫した中で託された、本拠地開幕の一戦。自身のプロ初完投初完封を、偉業で成し遂げた。新庄監督は快挙の左腕を拍